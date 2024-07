Stand: 05.07.2024 15:08 Uhr Delegationsreise nach China beendet

Die schleswig-holsteinische Delegationsreise nach China war offenbar ein Erfolg. Minister und Chef der Staatskanzlei, Dirk Schrödter (CDU), erklärte zum Abschluss am Freitag in Shanghai, man habe in dieser Woche nicht nur die Kooperation mit der Partnerprovinz Zhejiang gestärkt, sondern auch wichtige und gute Einblicke zu technologischen Entwicklungen erhalten. Die hohe Geschwindigkeit, mit der Innovationen dort vorangetrieben werde, sei beeindruckend. Künstliche Intelligenz, grüne Energien und Innovationen im Bereich Biomedizin seien globale Zukunftsthemen. An der Reise nahmen rund 40 Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik aus Schleswig-Holstein teil.

