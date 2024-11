Stand: 29.11.2024 09:28 Uhr Dänemark: Systemausfälle bei der Bahn und im Mobilfunknetz

In Dänemark hat der Ausfall des größten Mobilfunknetzes TDC landesweit für Probleme gesorgt. Nach Angaben des Unternehmens hatte vermutlich ein Software-Update dafür gesorgt, dass am Donnerstagnachmittag keine Telefonate - auch keine Notrufe - möglich waren und der Datenverkehr abbrach. Gleichzeitig war für mehr als vier Stunden das neue digitale Signalsystem auf vielen Bahnstrecken auf dem dänischen Festland in Nord- und Mitteljütland ausgefallen. Auf einigen Strecken herrscht auch am Freitagvormittag noch eingeschränkter Betrieb. Einen Hacker-Angriff schließt der dänische Bahnnetz-Betreiber Banedanmark als Ursache aus.

