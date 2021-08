Corona-Inzidenz bei Ungeimpften mehr als zehnmal höher Stand: 27.08.2021 18:46 Uhr Die Corona-Infektionsrate unter Ungeimpften ist in Schleswig-Holstein mehr als zehnmal so hoch im Vergleich zu Geimpften. Das zeigen Zahlen, die die Landesmeldestelle erstmals ausgewiesen hat.

Die Infektionsrate unter den Ungeimpften gibt die Landesmeldestelle für Donnerstag mit einer Inzidenz von 104,2 (Stand 26.9.) an. Bei Geimpften lag der Wert demnach bei 8,8. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums stammen die berücksichtigten Fälle aus den Meldungen der Gesundheitsämter. Die Bezugsgröße stammt aus Daten des Bundesgesundheitsministeriums und des Robert Koch-Instituts. Die Quote der vollständig geimpften Menschen lag mit Stand Donnerstag in Schleswig-Holstein bei 63,9 Prozent.

Inzidenz bei 47,4

Insgesamt wurden gestern 207 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 47,4. 69 Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden, liegen im Krankenhaus.

