Stand: 10.06.2024 02:04 Uhr Büsum und Brunsbüttel haben neue Bürgermeister, Stichwahl in SPO

Neben der Europawahl haben am Sonntag auch drei Bürgermeister-Wahlen an der Westküste stattgefunden. In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) wurde der einzige Bewerber /nachrichten/schleswig-holstein/buergermeister548_v-contentxl.jpgMartin Schmedtje (parteilos) mit 70,7 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister wiedergewählt. 29,3 stimmten gegen ihn. Von den 10.452 Wahlberechtigten gingen 52,8 Prozent zur Wahl.

FDP-Mann Kumbartzky gewinnt in Brunsbüttel

In Büsum (Kreis Dithmarschen) wurde Oliver Kumbartzky (FDP) mit 59,8 Prozent der Stimmen zum neuen hauptamtlichen Bürgermeister gewählt. Seine Konkurrentin Elke Mordhorst (parteilos) erreichte 40,2 Prozent der Stimmen. Der bisherige Amtsinhaber Hans-Jürgen Lütje (Freie Wählergemeinschaft Büsum/FWB) hatte seinen vorzeitigen Ruhestand angekündigt. Es gab 4.347 Wahlberechtigte, die Wahlbeteiligung lag bei 65,2 Prozent.

St. Peter-Ording: Pfau und Rave in Stichwahl

In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) holte Boris Pfau (parteilos) bei der Bürgermeisterwahl 35 Prozent der Stimmen. Eckhard Rave (CDU) erreichte 28,4 Prozent, Meike Munz (parteilos) bekam 15,7 Prozent, Peter Arndt (SPD) 13,7 Prozent und Doreen Lützen (parteilos) holte 7,1 Prozent der Stimmen. Der parteilose Bürgermeister Jürgen Ritter hatte sein Amt zum 1. März abgegeben. Es gab 2.934 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,3 Prozent.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.06.2024 | 08:30 Uhr