Stand: 07.05.2024 09:36 Uhr Chirurgie zieht um: Nur noch kleinere Eingriffe in Eckernförde möglich

Die stationäre Chirurgie der Schön-Klinik in Eckernförde ist nach Rendsburg (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) gezogen. Seit Montag können größere Operationen nur noch in der Rendsburger Klinik durchgeführt werden. In Eckernförde sind weiterhin ambulante Behandlungen möglich. Grund für den Umzug sei ein Antrag aus 2022, den der vorherige Betreiber, die Imland-Klinik, gestellt habe, sagt Timon Gripp, der Geschäftsführer der Schön-Kliniken. Für hochkomplexe Eingriffe gebe es in Rendsburg hingegen einen neuen Operationsroboter sowie einen neuen OP-Saal, so Gripp.

