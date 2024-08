Campingplätze in SH: Rückgang bei den Übernachtungszahlen Stand: 29.08.2024 21:17 Uhr Von Januar bis Juni 2024 sind die Übernachtungszahlen auf Schleswig-Holsteins Campingplätzen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Schuld könnte auch das zum Teil schlechte Wetter sein.

von Ole Wrobel

Die Übernachtungszahlen im ersten Halbjahr 2024 sind auf den Campingplätzen in Schleswig-Holstein um sechs Prozent zurückgegangen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Malte Riechey vom Landesverband Schleswig-Holstein der Campingwirtschaft spricht von einer durchwachsenen Halbjahresbilanz. Dennoch erwartet der Verband ein ausgeglichenes Ergebnis für das gesamte Jahr.

Viel Regen, frühe Feiertage und späte Ferien

Gründe für das Ergebnis sind laut Riechey ein frühes Osterfest in diesem Jahr, viel Regen und die späten Ferien in Nordrhein-Westfalen. Diese Gäste reisten diesmal erst im Juli an - und aus NRW kämen die meisten Gäste, so Riechey. Die Übernachtungen fließen in die Bilanz des zweiten Halbjahres ein. Hier erwarten die Campingplatzbetreiber zwei Drittel der Jahresübernachtungen.

275 Campingplätze in Schleswig-Holstein

Nach einem starken Boom sei ein stabiles Niveau erreicht, so der Verband. Vergleiche man die Zahlen mit den Übernachtungen von 2019 vor der Corona-Pandemie, liege das Wachstum im Bereich Camping bei 22 Prozent. Im Land gibt es 275 Campingplätze.

Dämpfer laut Tourismus-Agentur

Die Campingurlauber machen laut Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein mit zwölf Prozent einen wichtigen Teil an den Gesamtübernachtungen im Land aus. Geschäftsführerin Bettina Runge hatte am Mittwoch von einem Dämpfer in diesem Bereich gesprochen. Den Outdoor-Freunden habe das Wetter zu schaffen gemacht. Vor allem der Juni sei von einem starken Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geprägt gewesen.

