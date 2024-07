Camping in Schleswig-Holstein: Wo ist es am schönsten? Stand: 07.07.2024 14:18 Uhr Viele Campingplätze leben von ihren Stammgästen – und für die zählt nicht nur der Blick aufs Meer, auch außergewöhnliche Aktivitäten, Familienunterhaltung und moderne Sanitäranlagen sind gefragt.

von Lisa Synowski

Wer beim Camping Ruhe und Abgeschiedenheit sucht, der wird in Schleswig-Holstein fündig. Kleine, naturverbundene Campingplätze gibt es hier zahlreich. Wer Action und Abenteuer bevorzugt, der kommt jedoch genauso auf seine Kosten. Die Auswahl im Land ist groß, mehr als 100 Campingplätze gibt es insgesamt. Aber, welchen sollten Camper ansteuern?

In einer NDR Umfrage auf Facebook konnten Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Lieblingscampingplätze teilen. Einige davon besucht ein Team von NDR Schleswig-Holstein in der kommenden Woche. Wie läuft die Saison bei dem ganzen Regen bisher? Was lässt sich wo unternehmen? Und wie kann man Camping mit dem Wohnmobil vielleicht ganz niedrigschwellig erst mal ausprobieren?

Traditionsbetrieb an der Nordsee

Die NDR-Camping-Tour startet am Montag an der Nordsee in Büsum (Kreis Dithmarschen). Den "Campingplatz Nordsee" gibt es dort schon seit den 50er Jahren. Er liegt direkt am Nationalpark Wattenmeer und nur wenige Minuten fußläufig von Büsums Zentrum. Betreiber Jürgen Ole Kahlke hat den Platz vor acht Jahren bei einem Pachtwechsel übernommen - und einmal komplett modernisiert.

"Wir haben alles auf Vordermann gebracht, die Sanitäranlagen renoviert und auch ein bisschen am Konzept geschraubt", berichtet er stolz. Dazu gehört zum Beispiel, dass es im Sommer jeden Tag Programm extra für Kinder gibt und die Gäste im benachbarten Hotel auch mal eine Wellness-Einheit buchen können. Restaurant und Minigolf sind ebenso in der Nachbarschaft wie eine Surfschule direkt an der Lagune beim Campingplatz.

Glamping und Survival-Training im Binnenland

Wassersport gibt es aber nicht nur an den Küsten, sondern auch im Binnenland. Zum Beispiel beim "Naturpark Camping Prinzenholz" in der Nähe von Eutin (Kreis Ostholstein). Dort wird das NDR-Team am Donnerstag vorbeischauen. Direkt am Kellersee gelegen, gibt es hier eine eigene Kanu- und SUP-Station für die Gäste.

Betreiberin Anna Jaensch war früher Model und Schauspielerin und hat danach lange im Marketing gearbeitet. Mit dem eigenen Campingplatz hat sie sich während der Corona-Pandemie selbstständig gemacht - und will zeigen, dass Camping auch modern und nachhaltig geht. "Wir haben einen Hofladen mit lokalen Produkten, eine Photovoltaik-Anlage und häufig auch Foodtrucks aus der Region bei uns", berichtet die Betreiberin. Außerdem gibt’s Outdoor-Survival-Stunden, Hundetraining und Glamping-Zelte. "Man muss den Leuten schon ein bisschen was bieten, damit sie auch das Binnenland auf dem Schirm haben", sagt Jaensch.

Wohnwagen zum Mieten auf Fehmarn

Während die Lage in der Nähe von Eutin eher ein Geheimtipp ist, sieht das auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) anders aus. Die Insel ist einer der beliebtesten Camping-Destinationen im Land und kann gleich mit mehreren 5-Sterne-Campingplätzen aufwarten. Einer davon ist der Platz "Belt-Camping-Fehmarn", den der NDR am Freitag besucht. Das Ehepaar Annika und Philipp Averhoff hat sich mit dem Campingplatz seinen Traum von der Selbständigkeit erfüllt und den Platz nach der Pachtübernahme erst einmal komplett modernisiert. "Wir haben ihn so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf geholt", lacht Philipp Averhoff.

Die Stellplätze haben Blick auf die Ostsee, es gibt Wassersport-Möglichkeiten und Kinderprogramm. Außerdem hat sich das Ehepaar noch etwas einfallen lassen: Wohnwagen zum Mieten, in denen man quasi Probe-Campen kann. "Uns war es wichtig, auch etwas für Leute im Angebot zu haben, die sich ans Thema Camping vielleicht erstmal herantasten wollen", so Philipp Averhoff, der selbst gerne mit Auto und Dachzelt unterwegs ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.07.2024 | 06:00 Uhr