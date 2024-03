Stand: 18.03.2024 10:31 Uhr Camping-Saison: Plätze bereiten sich vor

Die Campingplätze in der Region bereiten sich auf die kommende Saison vor. Laut Campingverband konnten die Betreiber in den vergangenen Monaten aufgrund des nassen Wetters kaum an ihren Anlagen arbeiten. Entsprechend seien Renovierungs- oder Tiefbauarbeiten liegen geblieben. Auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) hatten vor allem die Campingplätze Miramar, Wulfener Hals und Ahoi Camp einiges wegen der Sturmflut im Oktober zu tun.

