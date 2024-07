Gegen Diskriminierung und Ausgrenzung: CSD zieht durch Kiel Stand: 13.07.2024 14:49 Uhr Heute Nachmittag findet in Kiel der Christopher Street Day statt. Aktuell führt der Tross durch die Innenstadt, bevor an der Reventlouwiese eine Abschlusskundgebung stattfinden soll.

Bunte Kleider, schrille Kostüme und überall Regenbogenfahnen: Beim Christopher Street Day (CSD) in Kiel ziehen heute zahlreiche Menschen durch die Straßen, um ein Zeichen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung zu setzen. Startpunkt war der Rathausplatz, auf dem gegen 13 Uhr eine Kundgebung gehalten wurde.

Aktuell gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des CSD durch die Kieler Innenstadt. Die Polizei schätzt, dass mehr als 2.000 Menschen daran teilnehmen, und rechnet deshalb mit Verkehrsbehinderungen.

"Keine Party, sondern Demonstration" - CSD setzt sich für queere Menschen ein

Die Teilnehmenden des CSD setzen sich für mehr Gleichberechtigung ein und kämpfen für die Rechte queerer Menschen. Selbst bei Behörden gebe es nach wie vor Benachteiligungen, sagt Julia Monro, Schirmperson des CSD in Kiel.

"Wir werden immer noch benachteiligt und diskriminiert und der Rechtsruck wird immer größer. Und deshalb gehen wir auf die Straße." Julia Monro, Schirmperson des CSD in Kiel

Dennoch freut sich Monro darüber, dass, auch wenn es Probleme gibt, die gesellschaftliche Akzeptanz in Deutschland wachse. "Wir haben noch nie so viele CSDs in Deutschland gehabt wie jetzt. Und da freue ich mich riesig drüber."

CSD mit Abschlusskundgebung an Kiellinie

Die Demo geht nach Angaben der Veranstalter noch bis 17 Uhr. Enden soll der CSD-Tross an der Kiellinie auf Höhe der Reventlouwiese, wo die Abschlusskundgebung stattfinden soll.

