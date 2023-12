Öko-Strom in SH: Mehr Wind kurbelt Stromerzeugung an Stand: 06.12.2023 18:49 Uhr Mehr Wind hat die Stromproduktion in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr in die Höhe getrieben. Das teilt das Statistikamt Nord mit. Es wurde knapp ein Viertel mehr Strom erzeugt als im Vorjahr.

Nach einem sehr schwachen Windjahr in 2021 bewegte sich die mittlere Windgeschwindigkeit im vergangenen 2022 wieder nah am Durchschnitt. Das hat sich positiv auf die Stromerzeugung in Schleswig-Holstein ausgewirkt. Laut Statistikamt Nord wurden im letzten Jahr insgesamt knapp 30 Millionen Megawattstunden Strom produziert - 24,2 Prozent mehr als im Vorjahr. 26 Millionen Megawattstunden davon stammen aus erneuerbaren Energien.

Die Stromerzeugung aus Windkraftanlagen an Land stieg derweil in 2022 um 12,8 Prozent - auf See konnte ein Zuwachs um 15,3 Prozent verzeichnet werden.

Auch Anstieg bei Solarenergie

Da in Schleswig-Holstein deutlich mehr Photovolaikanlagen gebaut worden sind, ist in 2022 auch die Stromerzeugung aus Sonnenenergie angestiegen. In Kombination mit der überdurchschnittlichen Sonneneinstrahlung konnten im letzten Jahr knapp 23 Prozent mehr Strom erzeugt werden.

Zu den nicht-grünen Energiequellen zählt Biogas. Damit wurden in 2022 rund 2,7 Megawattstunden Strom produziert - ein Rückgang um 2,4 Prozent. Atomkraft wurde nach der Abschaltung des Kernkraftwerkes Brokdorf Ende 2021 nicht mehr erzeugt.

