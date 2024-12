Stand: 01.12.2024 14:12 Uhr Bundesweit Platz 4: Hohe Kaufkraft im Kreis Nordfriesland

Verhältnismäßig niedrige Preise und ein Einkommen über dem Durchschnitt: Das zeichnet eine hohe Kaufkraft aus. Der Kreis Nordfriesland konnte sich darin jetzt einen bundesweiten Spitzenplatz sichern. Das zeigen Daten aus 2022 vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Demnach liegt Nordfriesland auf Platz 4. Damit rangiert der Kreis nur hinter den Landkreisen Starnberg und Miesbach am Tegernsee in Bayern und dem Hochtaunuskreis in Hessen. Laut Auswertung ist das Festland Nordfrieslands allerdings eher ländlich und strukturschwach geprägt - Sylt, Föhr und Amrum sind durch den Tourismus dagegen wirtschaftlich sehr stark.

Aus SH ebenfalls bundesweit oben mit dabei: Die Kreise Stormarn auf Platz 34 und Dithmarschen auf Rang 62. Die kreisfreien Städte schneiden dagegen eher schlecht ab.

