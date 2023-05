Bürgermeister für Husum, Büchen und Hohenweststedt gesucht Stand: 14.05.2023 05:00 Uhr Neben der Kommunalwahl geht es heute in drei Kommunen darum, wer künftig das Rathaus leitet. In Husum, Büchen und Hohenwestedt wird der hauptamtliche Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin direkt gewählt.

Sie mischen schon lange in der Stadtpolitik von Husum (Kreis Nordfriesland) mit: Horst Bauer von der SPD, Bürgervorsteher Martin Kindl (CDU) und Isabell Thomas von der Wählergemeinschaft Husum WGH. Jetzt kandidieren sie für das Bürgermeisteramt, genauso wie der Neu-Husumer Timo Beckmann und der Sylter Lars Schmidt, die als Einzelbewerber ins Rennen gehen. Verwaltungschef Uwe Schmitz tritt nach zwölf Jahren im Amt nicht wieder an. Eine mögliche Stichwahl in Husum würde in drei Wochen stattfinden.

Nur ein Kandidat in Hohenwestedt

Das gilt auch für die Gemeinde Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg: Hier konkurrieren CDU-Kandidat Dennis Gabriel, Anne-Marie Hovingh (SPD) und Michael Munteanu (parteilos) um den Posten des Bürgermeisters. In Hohenwestedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist der Kandidatenkreis überschaubar: Zur Wahl stellt sich nur der bisherige Amtsinhaber, Jan Butenschön von der FDP.

