Stand: 27.03.2024 10:36 Uhr Buchungslage vor Ostern: Touristiker hoffen auf gutes Wetter

Die Ferienorte in der Region blicken zuversichtlich auf den Saisonstart zu Ostern. Allerdings ist die Buchungslage laut Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH) nicht überall so gut wie im vergangenen Jahr. Die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht berichtet ebenfalls, dass wegen des frühen Osterfestes die Buchungszahlen in diesem Jahr etwas unter denen des Vorjahres lägen.

Sonne könnte Kurzentschlossene an die Ostsee locken

Im Ostseebad Grömitz (Kreis Ostholstein) setzen die Touristiker über Ostern alle Hoffnungen auf den Wetterbericht. Wenn das Wetter mitspiele, werde es einen großen Gästeansturm geben, heißt es vom Tourismus-Service Grömitz. Auch in Kellenhusen hoffen die Vermieter von Ferienwohnungen und Hotels noch auf Spontanbuchungen. Selbst auf der Ostseeinsel Fehmarn haben Kurzentschlossene noch die Chance, eine Unterkunft für die Osterferien zu finden.

Buchungslage im Binnenland gut

Laut Manuela Schütze von der TASH ist die Buchungslage im Binnenland hingegen zufriedenstellend. In der Holsteinischen Schweiz seien im Campingbereich viele Buchungen für die Ostertage eingegangen

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.03.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus