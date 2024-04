Stand: 25.04.2024 10:21 Uhr Brunsholm: Fokus auf Mordvorwurf im Heilpraktiker-Prozess

Im Verfahren gegen einen angeblichen Heilpraktiker aus Brunsholm bei Esgrus (Kreis Schleswig-Flensburg) will sich das Landgericht Flensburg auf den Mordvorwurf konzentrieren. Der Mann steht im Verdacht, seine Ehefrau getötet zu haben. Die Vorwürfe zu mutmaßlichen Sexualdelikten an Frauen will das Gericht fallen lassen. Die Strafen hierfür würden neben der Strafe für den Mordvorwurf laut Gericht nicht beträchtlich ins Gewicht fallen.

