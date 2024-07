Stand: 24.07.2024 09:05 Uhr A24-Sperrung im Kreis Stormarn: Brücken müssen überprüft werden

Auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Witzhave und Grande (Kreis Stormarn) müssen am Mittwoch und Donnerstag mehrere Brücken überprüft werden. Die Arbeiten sollen laut Autobahn GmbH jeweils nach dem Berufsverkehr am Morgen beginnen und vor dem Feierabendverkehr abgeschlossen sein. Dafür müssen einzelne Fahrstreifen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn