Brokstedt-Prozess: Plädoyers am Nachmittag erwartet Stand: 02.05.2024 14:12 Uhr Das bisherige psychiatrische Gutachten sei nicht ausreichend, meint der Anwalt des Angeklagten - und hat gefordert, dass ein zweites Gutachten erstellt werden solle. Das Gericht hat das abgelehnt.

Der Prozess um die tödliche Messerattacke in Brokstedt in Schleswig-Holstein wurde am Vormittag nach knapp einer Stunde unterbrochen. Am Nachmittag wird er fortgesetzt. Der Grund für die Unterbrechung: Der Verteidiger des Angeklagten hatte gefordert, dass ein zweites psychatrisches Gutachten erstellt werden solle. Das Gericht hat den Antrag am Mittag als unbegründet abgelehnt.

Am Nachmittag werden nun am Itzehoer Landgericht (Kreis Steinburg) die Plädoyers von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung erwartet. Das Urteil wird dann wohl Mitte Mai fallen.

In dem Verfahren geht es vor allem darum, ob der Angeklagte Ibrahim A. während der Tat schuldunfähig war oder nicht. Er soll in einem Regionalzug in Brokstedt Anfang 2023 mit einem Messer zwei Menschen getötet und weitere verletzt haben.

Zweites psychatrisches Gutachten abgelehnt

Während des Prozesses hatte sein Verteidiger, der Anwalt Björn Seelbach, immer wieder gefordert, ihn für schuldunfähig zu erklären. Der psychologische Gutachter kam allerdings zu einem anderen Schluss: Ibrahim A. ist seiner Meinung nach voll schuldfähig.

Seelbach hat nach eigenen Angaben Zweifel am Gutachten. Darin wurde eine posttraumatische Belastungsstörung, aber keine Psychose diagnostiziert. Laut Verteidigung trete bei dem Angeklagten jedoch durchaus ab und zu eine Psychose auf. Diese sei für die Schuldfähigkeit von entscheidender Bedeutung.

Angeklagter will immer wieder Stimmen gehört haben

Die Tat am 25. Januar 2023 schockierte weit über die Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus: Ibrahim A. hatte damals gerade die Untersuchungshaft in Hamburg verlassen, wo er wegen diverser Delikte wie Drogenbesitz und Körperverletzung einsaß und auch psychologisch behandelt wurde. Der Grund: Er habe immer wieder Stimmen gehört und sei außerdem aggressiv gegenüber Mithäftlingen und Wärtern gewesen.

Nach seiner Entlassung fuhr Ibrahim A. am Tag der Tat mit dem Zug nach Kiel, um dort notwendige Papiere für seinen weiteren Aufenthalt in Deutschland zu besorgen, aber ohne Erfolg. Auf seiner Rückfahrt mit dem Regionalzug nach Hamburg soll der 34-Jährige dann unvermittelt auf Zugreisende eingestochen haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.05.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg