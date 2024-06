Stand: 20.06.2024 09:46 Uhr Brandserie in Kaltenkirchen: Prozess beginnt

Ein 24-jähriger Mann muss sich wegen mutmaßlicher Brandstiftung vor dem Amtsgericht Neumünster verantworten. Er soll laut Anklage insgesamt acht Feuer in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) gelegt haben. Unter anderem soll er ein Fahrzeug vom Kampfmittelräumdienst angezündet haben. Die Brandserie hatte Ende 2023 die Einsatzkräfte wochenlang beschäftigt. Laut Staatsanwaltschaft sind dabei Schäden in Höhe von mehr als 150.000 Euro entstanden. Verletzte gab es nicht. Im Februar hatte der Mann nach Angaben der Polizei bereits einige der Taten zugegeben. In seiner Wohnung wurden außerdem Beweismittel gefunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.06.2024 | 08:30 Uhr