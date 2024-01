Brand in Kinderarztpraxis in Oldenburg in Holstein Stand: 14.01.2024 14:31 Uhr In einer Kinderarztpraxis in Oldenburg in Holstein hat es am Sonnabendabend gebrannt. Nach Angaben der Polizei ist eine Brandstiftung möglich. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit.

In einer Kinderarztpraxis in Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) sind gestern Abend Feuer in mehreren Räumen ausgebrochen. Mehr als 90 Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Flammen zu löschen. Sie konnten die Löscharbeiten am Sonntagmorgen beenden.

Nach Angaben von André Hasselmann, dem Gemeindewehrführer, gab es keine Verletzten. Die Feuerwehr hat zwei Katzen gerettet, die sich im Haus befanden. Die Flammen und der Rauch beschädigten die Wohnungen, die über der Praxis liegen. Sie sind erst einmal nicht bewohnbar.

Polizei: Brandstiftung möglich

Schubladen und Schränke der Kinderarztpraxis waren durchwühlt worden. Daher vermutet die Polizei, dass Unbekannte in die Räume eingebrochen sind und anschließend den Brand ausgelöst haben. Aktuell ist aber noch nicht klar, ob es Brandstiftung war. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die bisher noch keine Aussage gemacht haben, sich heute bei der Polizei zu melden.

