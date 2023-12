Vandalismus in Eutiner Schule: Polizei fasst zwei junge Männer Stand: 12.12.2023 14:59 Uhr Vor einer Woche waren Unbekannte in die Wilhelm-Wisser-Schule in Eutin (Kreis Ostholstein) eingebrochen und hatten dort ein Feuer gelegt. Jetzt hat die Polizei zwei Verdächtige gefasst.

Die Polizisten hatten Spuren gesichert und mit Zeugen gesprochen. Dabei gab es Hinweise, die die Ermittler dann zu zwei jungen Ostholsteinern führten. Die 18 und 21 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, vergangene Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Eutiner Wilhelm-Wisser-Schule eingestiegen zu sein. Nach Polizeiangaben hatte gegen Mitternacht die Brandmeldeanlage der Schule einen Sicherheitsdienst alarmiert. Bei der Kontrolle vor Ort stellten die Mitarbeiter starken Rauch in einem der Klassenräume fest und verständigten daraufhin die Feuerwehr, die den Brand schnell löschte. Insgesamt waren elf Einsatzwagen und rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort.

Verwüstungen in vielen Räumen

In der Gemeinschaftsschule sollen die beiden mutmaßlichen Täter viele Klassenzimmer verwüstet und auch Feuer gelegt haben. Die Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindern. Trotzdem entstand ein Schaden von insgesamt 150.000 Euro. Mehrere Tage konnte in den Räumen nicht unterrichtet werden. Eine Untersuchung der Brandstelle durch einen Statiker hatte in der vergangenen Woche ergeben, dass die Stabilität des Gebäudes durch das Feuer nicht beeinträchtigt worden war. Die Schule sei deshalb wieder für den Unterricht freigegeben worden, teilte die Polizei mit.

Ermittlungen laufen

Die beiden Männer schweigen aktuell zu den Vorwürfen. Zu einem möglichen Motiv der Tatverdächtigen machte die Polizei keine Angaben. Gegen die beiden Männer wird jetzt wegen des Verdachts der Brandstiftung, des Hausfriedensbruchs sowie der Sachbeschädigung ermittelt.

