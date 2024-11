Stand: 01.11.2024 10:46 Uhr Brand in Heide: Polizei sucht nach Zeugen

Nach dem Brand eines Papiercontainers am frühen Mittwochmorgen bei einem großen Modegeschäft in der Innenstadt in Heide (Kreis Dithmarschen) sucht die Polizei nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen richtete das Feuer einen Millionenschaden an. Nach Angaben der Polizei hatten der oder die Täter den Container an der Rückseite des Gebäudes in den Eingangsbereich geschoben und angezündet. Durch die Hitze war mindestens eine Scheibe der Eingangstür geborsten, so dass der Qualm in das Gebäude zog und große Teile der Ware ruinierte. Die weniger in Mitleidenschaft gezogene Ware soll jetzt zu reduzierten Preisen angeboten werden.

