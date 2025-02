Bogenschütze Unruh und 88 weitere SH-Spitzensportler in Kiel geehrt Stand: 18.02.2025 20:25 Uhr Ein festlicher Abend für die besten schleswig-holsteinischen Sportlerinnen und Sportler 2024: Für ihre herausragenden sportlichen Leistungen wurden sie am Dienstagabend in Kiel geehrt.

Der Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV) und die Landesregierung haben für Dienstagabend nach Kiel zur Sportlerehrung eingeladen. 89 Athletinnen und Athleten aus Schleswig-Holstein wurden im Haus des Sports für ihre Leistungen im vergangenen Jahr ausgezeichnet, wie der LSV mitteilte.

Olympia-Medaillengewinner, Fußball-Aufstiegsheld und viele Ruderer geehrt

Mehr als 50 von ihnen waren in die Landeshauptstadt gekommen, um persönlich an der Ehrung teilzunehmen, darunter der Bogenschütze Florian Unruh, Olympia-Silbermedaillengewinner in Paris, der Segler Paul Kohlhoff, Olympia-Achter im Nacra 17 sowie Colin Kleine-Bekel vom Fußball-Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel. Mit insgesamt 14 Sportlerinnen und Sportlern war Rudern die am stärksten vertretene Sportart.

"Schleswig-Holstein ein Spitzensportland"

"Die Erfolge der heute geehrten Athletinnen und Athleten stellen eindrucksvoll unter Beweis, dass Schleswig-Holstein ein Spitzensportland mit außergewöhnlichen Sportlerinnen und Sportler ist", betonte LSV-Präsidentin Barbara Ostmeier. Auch Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) gratulierte den geehrten Gästen: "Wir haben im vergangenen Jahr wieder herausragende Leistungen unserer Sportlerinnen und Sportler aus Schleswig-Holstein bejubeln können." Um auch weiterhin solche Erfolge feiern zu können, stünden bis 2028 für den Leistungssport 2,8 Millionen Euro an Landesmitteln bereitstehen.

Die Kriterien: Wer zur Ehrung eingeladen wurde

Ob Para-Tischtennis, Rollkunstlauf, Motorsport, Leichtathletik: Geehrt wurden in Kiel Athletinnen und Athleten, die in ihrem jeweiligen Sport bei Europa- und Weltmeisterschaften Platz eins bis acht belegten oder an den olympischen und paralympischen Spielen in Paris teilnahmen. Auch wer eine Deutsche Meisterschaft gewann oder für eine Nationalmannschaft nominiert wurde, verdiente sich damit die Teilnahme an der Sportlerehrung.

