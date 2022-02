Stand: 17.02.2022 20:24 Uhr Blog: Zahlreiche Einsätze, Schäden und Verkehrsprobleme

Das Sturmtief "Ylenia" hat in Schleswig-Holstein für viel Arbeit gesorgt, größere Schäden sind aber glücklicherweise ausgeblieben. Das nächste Sturmtief ist allerdings schon startbereit.

Passen Sie auf sich auf!

Wir beenden an dieser Stelle den Liveblog und wünschen eine ruhige Nacht! Hier gibt es noch mal die Ereignisse der letzten Stunden zum Nachlesen und Nachgucken.

Hat sich die Lage in Dagebüll entspannt?

VIDEO: Orkantief: Wie ist die Lage in Dagebüll? (3 Min)

"Endspiel" der Nordstaffel muss verlegt werden

Wie der VfB Lübeck auf seiner Homepage mitteilte, fällt das für Freitagabend geplante Endspiel im Kampf um das Erreichen der Meisterrunde in der Fußball-Regionalliga Nord zwischen dem VfB Lübeck und der SV Drochtersen/Assel aus. Wegen der aktuellen Witterungsbedingungen und des angekündigten Sturmes an der Ostsee wird das Spiel um eine Woche verschoben - neuer Termin ist der 26. Februar (15 Uhr) im Stadion an der Lohmühle.

Keine A7-Sperrung am Elbtunnel am Wochenende

Die Autobahn GmbH Nord teilte mit: "Die Prognosen (lassen) erkennen, dass sich die Auswirkungen des angekündigten Sturmtiefs verschärfen". Die Sicherheit der Kollegen auf der Baustelle am Elbtunnel könne nicht mit gutem Gewissen gewährleistet werden. Die Vollsperrung werde darum um eine Woche verschoben. Ursprünglich sollte die A7 ab diesem Freitagabend bis Montagmorgen zwischen Hamburg-Volkspark und -Heimfeld gesperrt werden. Ziel: die Inbetriebnahme eines neuen Dammbauwerks vor dem südlichen Portal des Elbtunnels.

Situation an der Westküste: "Hat schon ordentlich Wucht"

VIDEO: Phillip Kamke meldet sich vom Fähranleger in Dagebüll (2 Min)

Fernverkehr der Bahn fällt deutlich länger aus

Wegen des Sturms dauern die Ausfälle im Fernverkehr der Deutschen Bahn im Norden Deutschlands deutlich länger als zunächst angekündigt. Der Zugverkehr sei voraussichtlich bis Sonnabend "bundesweit beeinträchtigt", schrieb die Bahn am Donnerstag auf Twitter. In der Nordhälfte des Landes würden am Donnerstag "in weiten Teilen bis Betriebsschluss keine Züge" fahren. Das gelte besonders für den Fernverkehr von und nach Hamburg. Welche Fernstrecken am Freitag und am Sonnabend weiterhin ausfallen würden, lasse sich nicht sicher sagen, sagte ein Sprecher in Berlin am Nachmittag. "Es ist schwierig und nicht genau vorherzusagen, wie der Tag morgen aussieht." Auch im Regionalverkehr fallen weiter Züge aus oder verspäten sich.

Die Nordbahn-Linien fahren nach Angaben einer Sprecherin inzwischen wieder - witterungsbedingt seien jedoch auch hier grundsätzlich weiterhin Verspätungen oder Zugausfälle auf allen Linien möglich. Reisende werden gebeten, sich vor der Fahrt unter der Servicenummer 040 303 977 333 oder nordbahn.de zu informieren.

Sturmtief "Ylenia" im Zeitraffer vor Langeneß

VIDEO: Und so zeigt sich "Ylenia" vor der Hallig Langeneß (1 Min)

Bleibt es stürmisch?

NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache mit seinen Einschätzungen zu Sturmtief "Ylenia" und mit den Aussichten für die kommenden Tage.

VIDEO: So wird das Wetter in Schleswig-Holstein (2 Min)

Ministerium rät wegen Sturms von Waldspaziergängen ab

Wegen der anhaltenden Sturmlage hat das Umweltministerium in Kiel vor dem Betreten von Wäldern gewarnt. Autofahrer sollten ebenfalls Waldgebiete nach Möglichkeit meiden und sichere Umwege wählen, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Auch nach Abflauen des Sturmes zu Beginn der kommenden Woche sei Vorsicht geboten, da dann noch vom Sturm gebrochene Äste aus den Baumkronen herabfallen könnten. Zudem könnten Bäume auch bei ruhigem Wetter in den nächsten Tagen aufgrund des aufgeweichten Bodens und angebrochener Stämme unvermittelt umstürzen.

Regionalverkehr der Bahn weiter beeinträchtigt

Aktuell sind laut Deutsche Bahn folgende Linien und Abschnitte betroffen:



RE 6 Hamburg-Altona - Westerland: Verkehrt derzeit nur zwischen Itzehoe und Westerland (Sylt). Zwischen Pinneberg und Elmshorn sowie Elmshorn und Itzehoe ist ein Busnotverkehr durch die Nordbahn eingerichtet.

RE 7 Flensburg / Kiel Hbf - Hamburg Hbf: Verkehrt derzeit nur zwischen Flensburg / Kiel Hbf und Neumünster.

RE 70 Neumünster - Hamburg Hbf: Es verkehrt derzeit ein Bus im Pendel der Firma Schmidt Reisen zwischen Neumünster und Elmshorn. Außerdem ist ein Bus im Pendel von der Nordbahn zwischen Elmshorn und Pinneberg unterwegs.

RB 81 Bad Oldesloe - Hamburg Hbf: Unwetterschäden stören den Bahnverkehr zwischen Ahrensburg und Hamburg-Rahlstedt. Es kommt zu Verspätungen und Teilausfällen.

RE 83 Lübeck Hbf - Lüneburg: Derzeit kein Zugverkehr zwischen Lübeck Hbf und Lüneburg möglich.

Im Fernverkehr: Die ICEs ab Kiel um 16.34 Uhr und 18.38 Uhr fallen auch aus.

Dauerregen in einigen Regionen

Neben mächtig viel Wind, gibt es in einigen Regionen auch Dauerregen. So trat die Stör bei Wrist (Kreis Steinburg) über die Ufer. In Bad Bramstedt wurde teilweise der Kurpark und ein Parkplatz überflutet. Autos standen im Wasser.

VIDEO: Überschwemmungen in Bad Bramstedt (1 Min)

Innenministerin dankt Einsatzkräften nach Sturmnacht

Sabine Sütterlin-Waack hat den haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften für ihren Einsatz in der vergangenen Sturmnacht gedankt. "Es ist eine besondere Herausforderung, im Sturm zu arbeiten, wenn allen anderen geraten wird, besser im Haus zu bleiben", sagte die Innenministerin heute Nachmittag. "Ich bin froh und erleichtert, dass es bislang ganz offensichtlich keine schweren Verletzungen oder noch Schlimmeres gegeben hat."

Kein Wochenmarkt in Flensburg

Wegen des angekündigten nächsten Sturmtiefs ist der für Sonnabend geplante Wochenmarkt in Flensburg abgesagt worden. Die Absage sei in Abstimmung mit den Marktbeschickern aus Sicherheitsgründen gefallen, teilte die Stadt heute mit.

Bislang mehr als 850 Einsätze für Retter in SH

Die Einsatzkräfte im Land sind weiterhin unterwegs. "Bei uns brummt es", sagte ein Sprecher der Leitstelle wörtlich. Die Einsatzkräfte seien bis zum Vormittag voll ausgelastet gewesen. Bei mehreren Unfällen wurde allerdings niemand verletzt. Landesweit stürzten Bäume und Äste auf Straßen, Dachteile lösten sich. Die Polizeileitstellen sowie die Rettungs- und Feuerwehrleitstellen meldeten bis heute Nachmittag mehr als 850 Einsätze.

Nordseeküste: Sturmflutwarnung für den Nachmittag

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt für die deutsche Nordseeküste erneut vor der Gefahr einer Sturmflut heute Nachmittag und morgen früh.

VIDEO: WSA: Eidersperrwerk wegen Sturmfluten geschlossen (1 Min)

Hafenmeister in Dagebüll beobachtet weiter die Lage

VIDEO: Fähranleger Dagebüll: Keine Zeit für Entspannung (1 Min)

Doch keine mobile Garage...

Nordbahn: Strecke zwischen Neumünster und Bad Oldesloe wieder freigegeben

Aufgrund der Wetterlage war die Strecke auf der Linie RB82 zwischen Neumünster und Bad Oldesloe gesperrt. Die Nordbahn meldete auf ihrer Webseite, dass der Bahnverkehr wieder aufgenommen werden kann. Bis auf Weiteres fahren keine Züge auf den Nordbahn-Linien RB 61 (Itzehoe – Hamburg-Hauptbahnhof) und RB 71 (Itzehoe/Wrist – Hamburg-Altona). Die aktuellen Ankunfts- und Abfahrtszeiten finden Reisende auf www.nordbahn.de.

Reisende auf Kreuzfahrtschiffen brauchen Geduld

Die "AIDAprima" sollte eigentlich schon gestern nach Hamburg kommen, darf aber nicht in den Hafen einlaufen. Wegen der Wetterlage ist die Unterelbe derzeit für Schiffe gesperrt, die länger als 330 Meter und/oder breiter als 45 Meter sind. Die "AIDAprima" fällt nicht unter diese Definition. Aber angesichts der großen Windangriffsfläche und eines vergleichsweise geringen Tiefgangs sei für das Schiff dennoch ein Windfahrverbot ausgesprochen worden, sagte eine Sprecherin der Hafenbehörde HPA. Das Schiff kreuzt derzeit bei niedriger Geschwindigkeit nördlich vor Helgoland. Auch die "AIDAcosma" muss umdisponieren. Das neue Schiff soll am 26. Februar das erste Mal mit Gästen an Bord von Hamburg aus in See stechen. Es befindet sich derzeit aber vor der dänischen Küste. Nach NDR Informationen soll es aufgrund des Sturmes vorerst im Hafen von Kiel festmachen.

Land unter auf der Hallig - Bewohner bleiben gelassen

VIDEO: Land unter auf der Hallig Nordstrandischmoor (1 Min)

Wegen Hochwasser: Syltfähre setzt Verbindungen aus

Die Syltfähre hat wegen des zu erwartenden Hochwassers nach eigenen Angaben die Verbindungen ab dem dänischen Havneby um 12.30 und 14.30 Uhr sowie ab List um 13.30 und 15.30 Uhr abgesagt. Die Autofähre von Glückstadt nach Wischafen pausiert ab 13.30 Uhr. Laut Kieler Schlepp- und Fährgesellschaft ist der Betrieb auf der Linie F1 zwischen Möltenort und Laboe ebenfalls eingestellt. Das gilt auch für die Priwall-Fähre. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) hat auf der Föhr-Amrum-Linie den Fahrplan angepasst. Einige Verbindungen fallen aus. Passagiere sollen sich vor Fahrtantritt über die Webseite der W.D.R. informieren.

Bahnstrecke zwischen Pinneberg und Elmshorn gesperrt

Auf dem Abschnitt ist ein Baum in eine Oberleitung gefallen. Laut Nordbahn wird gerade ein Ersatzverkehr eingerichtet. Wann die Züge wieder fahren können, ist noch unklar. Auch auf anderen Strecken kommt es weiter zu Ausfällen und Verspätungen.

So wird in einem Katastrophenfall Hilfe organisiert

VIDEO: Katastrophenfall - wer hilft wann? (5 Min)

So sieht es auf der Insel Helgoland aus

VIDEO: Sturmtief "Ylenia" trifft auf Helgoland (1 Min)

Leichte Entspannung im regionalen Bahnverkehr

Im Regionalverkehr gibt es nach Bahnangaben weiterhin noch Zugausfälle und Verspätungen - aber auf einigen Linien meldete das Unternehmen leichte Entspannung.

Aktuell betroffene Linien und Teil-Abschnitte laut Bahn:



RE 6 Hamburg-Altona - Westerland: Verkehrt derzeit nur zwischen Itzehoe und Westerland (Sylt)

RE 7 Flensburg / Kiel Hbf - Hamburg Hbf: Verkehrt derzeit nur zwischen Flensburg / Kiel Hbf und Neumünster

RB 85 Lübeck Hbf - Puttgarden: Verkehrt derzeit nur zwischen Lübeck Hbf und Burg (Fehmarn)

Derzeit keine Einschränkungen auf folgenden Linien laut Bahn:



RB 62 Heide - Itzehoe

RB 64 Bad. St. Peter-Ording - Husum

RE 72 Flensburg - Kiel Hbf

RB 73 Eckernförde - Kiel Hbf

RE 74 Husum - Kiel Hbf

RB 75 Flensburg - Rendsburg - Kiel Hbf

RB 76 Kiel Hbf - Kiel Oppendorf

RE 8 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf

RE 80 Lübeck Hbf - Ahrensburg - Hamburg Hbf

RB 81 Bad Oldesloe - Hamburg Hbf

RB 84 Kiel Hbf - Lübeck Hbf

RB 86 Lübeck Hbf - Lübeck-Travemünde Strand

Weitere Informationen gibt es über die Webseite der Bahn.

Reporter Hauke Bülow: Bislang keine größeren Schäden

NDR Schleswig-Holstein Reporter Hauke Bülow schildert, wie stark der Sturm landesweit noch ist und welche Auswirkungen er bislang hatte.

AUDIO: Feuerwehren sind zu Hunderten Einsätzen ausgerückt (1 Min) Feuerwehren sind zu Hunderten Einsätzen ausgerückt (1 Min)

Weiter Sturmflutwarnung für die Nordseeküste

In einigen Orten an der Nordseeküste gab es eine Sturmflut - in Husum etwa wurde ein Pegelstand von 1,64 Meter über dem mittleren Hochwasser gemessen. An vielen anderen Pegeln blieben die Wasserstände allerdings unter dem Wert einer Sturmflut. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat eine offizielle Sturmflut-Warnung herausgegeben. An der Nordseeküste spricht man von einer Sturmflut, wenn das Hochwasser mindestens 1,5 Meter höher als normal aufläuft. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen.

Appell von der Westküste: Sturmtouristen sollen zu Hause bleiben

VIDEO: Tourismus St. Peter-Ording: "Bitte bleiben Sie hinter den Deichen" (2 Min)

So verhalten Sie sich während des Unwetters richtig

Die rund 1.350 Freiwilligen und vier Berufsfeuerwehren in Schleswig-Holstein sind nach Angaben des Landesfeuerwehrverbandes indes gut auf die stürmische Wetterlage vorbereitet.

Reporter Oliver Kring aus St. Peter-Ording: "Böen von 120 km/h"

VIDEO: Sturmböen treffen auf St. Peter-Ording (1 Min)

Deutsche Bahn meldet weiter Probleme im Regionalverkehr

Über die aktuellen Ausfälle informiert die Bahn auch auf ihrem Twitteraccount. Außerdem wurde eine kostenlose Sonderhotline für Reisende eingerichtet. Die Nummer lautet (08000) 99 66 33.

Folgende Linien im Regionalverkehr sind von Störungen betroffen:



Hamburg - Westerland

Itzehoe - Husum

St. Peter Ording - Husum

Flensburg - Kiel

Eckernförde - Kiel

Husum - Kiel

Flensburg - Rendsburg

Kiel - Lübeck - Lüneburg

Puttgarden - Lübeck

Überblick über Unwetterwarnungen nach Regionen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert laufend über die Warnsituation in Deutschland. In dem Warnlagebericht stellt der DWD dar, in welchen Regionen mit besonderen Ereignissen zu rechnen ist.

Zugführer Kevin Suck: "Baum stürzte in Baum"

VIDEO: Feuerwehr Itzehoe: Einsätze wegen umgestürzter Bäume (1 Min)

Reporter Jonas Salto berichtet aus Büsum

AUDIO: Ruhige Nacht in Büsum (1 Min) Ruhige Nacht in Büsum (1 Min)

Bäume, Äste und Schilder liegen auf den Straßen

VIDEO: Sturmtief: Mehr als 400 Einsätze in SH (1 Min)

Schulen in SH sind geöffnet, Schüler dürfen zu Hause bleiben

Laut Bildungsministerium gilt für Schulen, was generell bei extremen Witterungslagen gilt: Eltern, die für ihr Kind eine besondere Gefährdung auf dem Schulweg durch die Witterungs- und Straßenverhältnisse befürchten, können ihr Kind zu Hause behalten oder es vorzeitig vom Unterricht abholen. Der versäumte Unterrichtstag werde nicht als Fehltag erfasst, so ein Ministeriumssprecher.

Umgekippte Bäume, abgeknickte Äste und lose Dachziegel

Das Sturmtief richtete laut Rettungsleitstellen bislang keine größeren Schäden an. Der Tenor: Es blieb ruhiger als erwartet. Im Kreis Stormarn fielen in Aumühle, Bargteheide und Barsbüttel Bäume auf Wohnhäuser. Es gab keine Verletzten. Außerdem mussten Einsatzkräfte einen Baum von den Gleisen der Hochbahn in Ahrensburg räumen.

Keine leeren Lkw dürfen über Fehmarnsundbrücke

Die Rader Hochbrücke ist derzeit wegen des Sturmes für windanfällige Fahrzeuge gesperrt. Auf der Fehmarnsundbrücke gilt das Verbot für leere Lkw und Pkw mit Anhänger.

Probleme im Regionalverkehr

Aufgrund von Unwetterschäden, vor allem durch liegende Bäume auf Gleisen, kommt es laut Deutsche Bahn auch zu Verspätungen und Zugausfällen im Regionalverkehr in Schleswig-Holstein. Reisende und Pendler sollten sich laut Bahn vor Fahrtantritt über die Webseite der Bahn, die App oder telefonisch informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt.

Bahn stellt Fernverkehr im Norden ein

Wegen des Sturms musste die Deutsche Bahn vor allem im Norden Züge anhalten und umleiten. Das Unternehmen stellte den Fernverkehr in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen ein, teilte die DB auf ihrer Webseite mit. Die Bahn hat wegen der Unwetter Kulanzregelungen im Fernverkehr angekündigt.

Einschränkungen im Fährverkehr

Viele Fähren zu den nordfriesischen Inseln und Halligen bleiben wegen des Sturms in den Häfen. Zwischen Cuxhaven und Helgoland gibt es nach Angaben der Reederei Cassen Eils heute keine Fahrten. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) teilte mit, sie auf der Föhr-Amrum-Linie mit angepasstem Fahrplan fährt. Passagiere sollen sich vor Fahrtantritt über die Webseite der W.D.R. informieren, ob ihre Fähre wie geplant fährt. Die Verbindungen zwischen Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) und den Halligen wurden bereits definitiv abgesagt. Die Priwall-Fähre stellte den Betrieb ein. Die Autofähre von Glückstadt nach Wischafen pausiert heute ab 13.30 Uhr.

Bislang mehr als 400 Einsätze für Retter in SH

Die Einsatzkräfte im Land sind weiterhin unterwegs - vor allem wegen umgestürzter Bäume. Die Polizeileitstellen sowie die Rettungs- und Feuerwehrleitstellen meldeten bis heute Morgen mehr als 400 Einsätze.

Bahnpendler müssen sich auf Verzögerungen einstellen

Auf mehreren Regionallinien kommt es laut Deutsche Bahn wegen umgestürzter Bäume und anderer Unwetterschäden zu Verzögerungen. Betroffen waren demnach unter anderem die Strecken Kiel - Lübeck, Kiel - Eckernförde und Husum - St. Peter-Ording. Die Bahn richtete Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Einsatzkräfte im Land unterwegs

Umgekippte Bäume, abgeknickte Äste und lose Dachziegel - das Sturmtief löste in der Nacht viele Feuerwehreinsätze aus. Größere Schäden blieben in der ersten Nachthälfte aber aus, wie Feuerwehren und Polizeileitstellen heute Morgen berichteten.

Guten Morgen!

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Schleswig-Holstein und Hamburg sowie weitere Teile Deutschlands eine Unwetterwarnung bis heute Abend herausgegeben. Der DWD rechnet damit, dass es noch bis zum Nachmittag Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Km/h geben wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.02.2022 | 20:00 Uhr