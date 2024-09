Stand: 10.09.2024 12:38 Uhr Bildungsbarometer 2024 - SH schneidet schlecht ab

Viele Menschen in Schleswig-Holstein sind unzufrieden mit den Schulen im Land. Das zeigen die Ergebnisse des Bildungsbarometers 2024 vom Münchener IfO-Institut für Wirtschaftsforschung. In der Studie geht es um die Zufriedenheit der Deutschen mit den Schulen in ihrem Bundesland. Das schleswig-holsteinische Bildungssystem wurde mit einer durchschnittlichen Schulnote von 3,14 bewertet - nur in Bremen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fiel das Urteil noch schlechter aus. 14 Prozent der Befragten gaben der Bildungspolitik die Noten 1 oder 2 - das ist ein Tiefstwert in Deutschland. Bundesweit gibt es eine große Zustimmung für verpflichtende Sprachtests mit Deutschunterricht im Vorschulalter - in SH ist sie mit 85 Prozent am höchsten.

Archiv 4 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.09.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung