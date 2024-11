Stand: 25.11.2024 15:47 Uhr Bewaffneter Raubüberfall an Tankstelle in Husum

Nach einem bewaffneten Raubüberfall an einer Tankstelle in Husum (Kreis Nordfriesland) am späten Sonnabend sucht die Polizei Zeugen. Um 21.25 Uhr hatte laut Polizei ein etwa 1,70 Meter großer Mann, Anfang 20 und übergewichtig, mit dunkler Kleidung und Nike-Emblem auf einem Hoodie die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die Mitarbeiterin konnte die Kasse jedoch aus technischen Gründen nicht öffnen. Der Mann verließ die Tankstelle lediglich mit zwei Schachteln Zigaretten als Beute.

