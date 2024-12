Bevölkerungswachstum: Mehr Menschen in Schleswig-Holstein Stand: 19.12.2024 11:24 Uhr Laut Statistikamt Nord ist die Bevölkerung in Schleswig-Holstein 2023 weiter gewachsen. Es gab zwar mehr Todesfälle als Geburten, aber viele Zuzüge führen dennoch zu einem Anstieg der Bevölkerungszahlen.

Laut Statistikamt Nord lebten Ende 2023 genau 2.955.644 Menschen im nördlichsten Bundesland - rund 16.400 mehr als noch im Jahr 2022. Das Wachstum kommt allerdings durch zugezogene Personen zustande - die Sterberate in Schleswig-Holstein ist laut Statistikamt Nord deutlich höher als die Anzahl der Geburten.

Menschen zieht es besonders in die Kreise Segeberg und Pinneberg

Es zieht offenbar viele Menschen von außerhalb nach Schleswig-Holstein. Insgesamt sind nach den Angaben des Statistikamts Nord 31.400 Menschen mehr ins Land gekommen als Personen fortgezogen sind. Die meisten Menschen kamen aus Deutschland, es wurden aber auch Zuzüge aus dem Ausland verzeichnet. Den größten Zuwachs verzeichnen Kreise mit Nähe zu Hamburg. So zählen die Kreise Segeberg und Pinneberg die höchsten Zuwächse - die Stadt Flensburg und der Kreis Plön die geringsten.

Deutlich mehr Sterbefälle als Geburten

Das Bevölkerungswachstum im Land wird durch eine hohe Zahl an Sterbefällen gebremst. Nach Angaben des Statistikamts starben im Jahr 2023 etwa 33.400 Menschen in Schleswig-Holstein. Die Anzahl der Geburten lag bei rund 18.400. Das sogenannte Geburtendefizit beträgt also rund 15.000.

