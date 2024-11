Stand: 28.11.2024 17:13 Uhr Betrunkener beschädigt Fahrzeuge in Halstenbek

Ein Mann soll am Mittwoch in Halstenbek (Kreis Pinneberg) mit einem Transporter beim Abbiegen insgesamt vier Autos beschädigt haben. Die Polizei ermittelt jetzt. Der 44-Jährige habe sich nach der Kollision vom Unfallort entfernt, so die Ermittler. Wenig später habe ihn die Polizei gefunden und festgestellt, dass er betrunken war. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von mehr als 20.000 Euro, heißt es von der Polizei.

