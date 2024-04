Stand: 16.04.2024 09:42 Uhr Baustelle an der Exe in Flensburg: alles läuft nach Plan

An der Exe in Flensburg gehen die Bauarbeiten voran. "Der Ausbau des stadteinwärts verlaufenden Geh- und Radweges zur Friesischen Lücke und der Fahrabahnteiler nimmt weiter Form an an", sagt Simona von Oepen vom TBZ Flensburg auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Die Baustelle verlaufe planmäßig. Ende des Monats soll der erste Bauabschnitt von der Marienallee bis zur Nikolaiallee fertig gestellt werden.

Von Mai bis voraussichtlich Juli beginnt der zweiten Bauabschnitt, im Bereich von der Nikolaiallee bis zur Schützenkuhle. Die Bauarbeiten an der Exe sollten voraussichtlich Ende September, spätestens Anfang Herbst abgeschlossen sein, so Simona von Oepen vom TBZ weiter.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.04.2024 | 08:30 Uhr