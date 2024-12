Stand: 04.12.2024 09:23 Uhr Baustart: Stiftung Naturschutz vernässt Dörplinger Moor

Die Stiftung Naturschutz vernässt das Dörplinger Moor in Dithmarschen. Am Mittwoch starten die Bauarbeiten. Im ersten Schritt werden Bagger nach Angaben der Stiftung den Graben rund um das 36 Hektar große Moor von Bäumen und Sträuchern befreien und ihn dann vertiefen. Die Gemeinde Dörpling hat die Vernässung des Moores mit vorangetrieben. Das Moor soll nach der Vernässung CO2 aus der Atmosphäre ziehen und speichern. Außerdem soll es Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen werden. Die Stiftung Naturschutz renaturiert an der Westküste außerdem zurzeit das Weiße Moor an der B5 (Dithmarschen) auf einer Fläche von 25 Hektar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Umweltschutz Kreis Dithmarschen