Bauernproteste: Trecker-Sternfahrt nach Lübeck Stand: 05.02.2024 17:55 Uhr In Lübeck wollen morgen erneut Landwirte gegen die Politik der Ampel-Regierung demonstrieren. Geplant ist auch, Bundesfinanzminister Lindner abzupassen. Der ist auf einer Stippvisite in der Hansestadt.

Knapp 500 Fahrzeuge und Trecker werden am Dienstag zu einer Sternfahrt nach Lübeck aufbrechen. Das teilt die Hansestadt mit. Sie kommen unter anderem aus dem Lauenburgischen und aus dem Kreis Ostholstein. Im Rahmen seiner Bürgerdialogtour wird Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vor Ort sein und mit ausgewählten Gästen sprechen. Die Landwirte sind dort zwar nicht angemeldet, wollen Linder aber dennoch treffen und ihre Kritik persönlich vortragen. Ob sie auch an dem Bürgerdialog selbst teilnehmen können, ist unklar.

Vier Kolonnen Richtung Hansestadt

Bei der Versammlungsbehörde der Stadt Lübeck wurden insgesamt vier Sternfahrten mit je 120 Fahrzeugen angemeldet. Die erste Kolonne startet um 11 Uhr in Ahrensburg (Kreis Stormarn) und wird die B75 nutzen. 120 weitere Trecker machen sich um 12 Uhr von Ratekau-Techau (Kreis Ostholstein) aus auf den Weg nach Lübeck. Die Route verläuft über Bad Schwartau. Die dritte Kolonne startet um 12.30 Uhr in Ahrensbök (Kreis Ostholstein) und fährt über die L184. Abfahrt der vierten Kolonne ist um 13 Uhr. Die Trecker treffen sich im Lübecker Stadtteil Kronsforde und fahren von dort aus in die Innenstadt.

Ziel der ersten beiden Kolonnen ist die Rodenkoppel (Privatgelände). Die Kolonnen aus Ahrensbök und Kronsforde fahren zum Parkplatz der Musik- und Kongresshalle (MuK). Dort stellen die Teilnehmer ihre Fahrzeuge ab und gehen zu den Media Docks, wo ab 14 Uhr eine Kundgebung stattfindet. Nach Abschluss der Veranstaltung, um etwa 17 Uhr, machen sich die Teilnehmer auf den Rückweg.

Lindners Dialogtour - Anmeldung notwendig

Laut Bundesfinanzministerium ist die Dialogtour von Minister Lindner explizit dafür da, um unter anderem mit Landwirten und Handwerkern zusammenzukommen. "Sie sind herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, Anregungen zu geben und von Ihren persönlichen Erfahrungen zu erzählen", heißt es auf der Website des Ministeriums. Allerdings sei dafür "zwingend" eine Anmeldung notwendig - freie Plätze werde man nach dem Zufallsprinzip vergeben. Somit ist ungewiss, ob es den protestierenden Landwirten möglich sein wird, mit Lindner in den Dialog zu treten.

Die Veranstaltung findet von 15 bis 16.30 Uhr im Hafenschuppen 6, An der Untertrave 47a, statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.02.2024 | 17:00 Uhr