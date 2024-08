Stand: 08.08.2024 08:42 Uhr Bauern in der Region Flensburg erwarten unterdurchschnittliche Ernte

Die Ernte in Schleswig-Holstein ist in vollem Gange. Der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Flensburg Malte Jacobsen aus Pommerby (Kreis Schleswig-Flensburg) erwartet insgesamt in diesem Jahr unterdurchschnittliche Erträge, trotz des zuletzt sommerlichen Wetters. Das liege daran, dass die Regenunterbrechungen immer wieder die Ernte behindere, so Malte Jacobsen. Durchwachsen sei die Lage zum Beispiel beim Mais, der auf der Geest angebaut wird. Durch den nassen Frühling konnte dieser erst spät ausgesetzt werden. Auf den teilweise sehr nassen Flächen habe der Mais deshalb nicht so gut wachsen können.

