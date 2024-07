Stand: 11.07.2024 15:20 Uhr Bauarbeiten am neuen Steinburger Kreishaus

Die Bauarbeiten am neuen Steinburger Kreishaus kommen laut Landrat Claudius Teske (parteilos) gut voran. Im zweiten Quartal des kommenden Jahres könne man den wichtigen ersten Bauabschnitt eröffnen, sagte Teske. Dazu gehöre im Gebäude an der Viktoriastraße ein offener Empfangsbereich mit angrenzenden Büros sowie ein moderner Kreistagssitzungssaal mit einer Glasfassade. Man werde dann auch endlich einen besseren Service für alle Bürgerinnen und Bürger bieten könne, so Teske.

Altes Kreishaus ist marode und nicht barrierefrei

Der gesamte Neubau des Kreishauses soll laut Teske voraussichtlich 2028 fertig werden. Der Neubau war notwendig geworden, weil das alte Kreishaus marode und nicht barrierefrei ist. Zudem ist der Brandschutz nicht mehr zeitgemäß. Das neue Steinburger Kreishaus soll Platz für 500 Mitarbeitende bieten. Wegen der Bauarbeiten finden die Sitzungen des Steinburger Kreistages seit zwei Jahren im Regionalen Bildungszentrum in Itzehoe statt.

