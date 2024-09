Stand: 20.09.2024 09:04 Uhr Bauarbeiten am Autobahnkreuz Kiel-West

Ab kommendem Montag gibt es bis Ende des Jahres Behinderungen am Autobahnkreuz Kiel-West. Der Grund sind Sanierungsarbeiten am Zubringer von der A210 auf die A215 in Richtung Kiel. Laut Autobahn GmbH müssen unter anderem die Fahrbahndecke, Schutzeinrichtungen und Geländer erneuert werden. Daher ist ab Montag der Übergang von der A210 zur A215 nur einspurig befahrbar. Anschließend sollen wieder zwei Fahrstreifen Richtung Kiel frei sein. Dann wird aber der Mettenhof-Zubringer gesperrt.

