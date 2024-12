Stand: 11.12.2024 09:20 Uhr Bau der S5: Neue Sperrungen der AKN im Januar in Ellerau

Ab dem 13. Januar wird der Bahnhof in der Gemeinde Ellerau im Kreis Segeberg zur Großbaustelle. Hintergrund sind umfangreiche Arbeiten am Bahnhof und der Bahnstrecke der AKN, damit dort in gut vier Jahren die S5 fahren kann. Das teilt das Verkehrsunternehmen mit. So soll unter anderem die eingleisige Strecke auf zwei Gleise erweitert werden. Das hat Auswirkungen auf AKN-Reisende: Zwischen Ellerau und Eidelstedt fahren dann ausschließlich Busse. Und auch die wichtige Bahnstraße in Ellerau als Zufahrtsstraße von Quickborn zur A7-Anschlussstelle Quickborn wird gesperrt. Wer nach Hamburg will, sollte in der Zeit über die A23 im Kreis Pinneberg fahren, empfiehlt die AKN. Die Sperrung in Ellerau sollen Ende Februar abgeschlossen sein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg