Bahnstreik auch in Schleswig-Holstein beendet Stand: 12.01.2024 18:21 Uhr Deutschlandweit hatte die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) zum Ausstand aufgerufen. Seit dem frühen Mittwochmorgen kam es zu erheblichen Auswirkungen auf den Bahnverkehr - auch in Schleswig-Holstein.

Fahrgäste mussten sich bis Freitagabend auf weitreichende Einschränkungen im Personenverkehr der Deutschen Bahn einstellen. Die GDL hatte ihre Lokführer dazu aufgerufen, die Arbeit in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 2 Uhr niederzulegen. Um 18 Uhr am Freitag wurde der Streik beendet. Im Güterverkehr hatte der Streik bereits Dienstagabend um 18 Uhr begonnen. Nach Angaben der lokalen Verwaltung der Deutschen Bahn AG musste auf zahlreichen Zugverbindungen von und nach Kiel sowie in ganz Schleswig-Holstein zum Teil bereits seit Dienstagabend um 22 Uhr mit Ausfällen gerechnet werden.

Verbindungen ab und nach Hamburg

Vom Streik betroffen waren nach Angaben der Bahn Zugstrecken, die von der DB Regio betrieben werden. Dazu zählen die Verbindungen Hamburg - Neumünster - Kiel/Flensburg, Hamburg - Bad Oldesloe - Lübeck, Lübeck - Travemünde, Lübeck - Neustadt und Hamburg - Büchen.

Züge der Linien RE7 und RE70 zwischen Hamburg, Neumünster und Kiel sollten nach Angaben der Bahn im Zweistundentakt fahren. Zwischen Neumünster und Flensburg sollten die Züge laut Bahn voraussichtlich im Dreistundentakt fahren. Der RE8 und der RE80 zwischen Lübeck und Hamburg sollten demnach im Stundentakt fahren. Und die Regionalbahn 81 von Bad Oldesloe nach Hamburg sollte alle zwei Stunden bedient werden. Zwischen Westerland auf Sylt und Niebüll sollte während des Streikzeitraums überwiegend ein Dreistundentakt zur Hauptverkehrszeit angeboten werden. Vereinzelt verkehrten Züge auf der Strecke zwischen Husum und Niebüll. Züge zwischen Heide und Itzehoe fielen komplett aus.

Notfahrplan nur schwer einzuhalten

Am Freitagmorgen konnten zwischen Hamburg und Kiel sowie Hamburg und Flensburg jedoch keine Züge durchfahren, weil laut Angaben der Bahn das Stellwerk in Pinneberg bis 13 Uhr bestreikt wurde. Ein Ersatzverkehr für den Zeitraum war eingerichtet worden. Erst danach sollte der Notfahrplan wieder greifen. Die Bahn empfahl allen Reisenden, sich in den Streik-Tagen immer aktuell online zu informieren.

Schon am Mittwoch und Donnerstag waren laut Bahn auf vielen Strecken ein Großteil der Zugverbindungen ausgefallen. Auch Mitarbeitende in den Stellwerken hatten demnach den Dienst eingestellt. Hier gibt es zum Teil lokale Absprachen, die die Bahn nach eigenen Angaben nicht absehen kann.

Auf der Strecke zwischen Hamburg und Sylt fiel zum Beispiel am Donnerstag bis zum Nachmittag so gut wie jede Verbindung aus. Danach pendelte sich auf der Strecke der Verkehr laut Bahn aber wieder auf den Notfahrplan ein. Wegen Streiks an den Stellwerken Neumünster und Bargteheide fuhren zudem bis Donnerstagmittag laut Bahnauskunft keine Züge direkt zwischen Hamburg und Kiel sowieso zwischen Hamburg und Lübeck. Auch auf der Strecke zwischen Hamburg und Bad Oldesloe fuhren statt des geplanten Zweistundentakts bis zum Mittag keine Züge.

Einige Regionalbahnen nicht vom Streik betroffen

Der Betreiber der Regionalbahn erixx wollte während des Streiks an seinen Fahrplänen festhalten. Die Zugfahrten würden nach dem aktuell gültigen Plan stattfinden, teilten die zum Netinera-Konzern gehörenden Betreiber mit. Für die Unternehmen der Netinera-Gruppe gebe es seit Mitte Dezember einen Tarifabschluss, hieß es zur Begründung.

DB-Stellwerke: Ausfälle auch bei Nordbahn und AKN

Die Nordbahn selbst wurde nicht bestreikt und wollte eigentlich sämtliche Zugfahrten auf ihren Strecken regulär durchführen. Dennoch kam es am Donnerstag zwischenzeitlich zu Zugausfällen, da gewisse Stellwerke von der DB betrieben werden. Dazu zählte das Stellwerk in Pinneberg, das von Mittwochabend an bestreikt wurde. Am Donnerstagnachmittag lief der Betrieb dort nach Kenntnis der Bahn wieder. Auch die Stellwerke in Neumünster und Bargteheide wurden von am Donnerstag zeitweise nicht betrieben. Davon betroffen waren Nordbahn-Verbindungen zwischen Hamburg und Elmshorn, zwischen Neumünster und Büsum und zwischen Neumünster und Bad Oldesloe. Es gab einen Ersatzverkehr mit Bussen bis zum frühen Donnerstagnachmittag.

Auch die Verbindungen der AKN wurden nach Angaben des Betreibers nicht bestreikt. Nur zwischen Neumünster und Neumünster Süd kam es am Donnerstag nach Angaben des Unternehmens zu Ausfällen, da auch hier ein Stellwerk von der DB betrieben wurde.

Sylt-Shuttle nicht betroffen

Der Betreiber des Sylt-Shuttles ging zu Beginn des Streiks davon aus, dass die Verbindung vom Streik unberührt bleibt. Der Fahrplan sollte eingehalten werden. "Wir haben uns hier ganz bewusst für eine voraussichtliche und leicht vorsichtige Aussage entschieden, da es für die Durchführung einer Zugfahrt durchaus mehrere Akteure, und nicht nur unsere eigenen Mitarbeiter braucht", heißt es auf der Website des Sylt-Shuttles.

Zudem sei davon auszugehen, dass es in den Tagen der Bauernproteste rund um die Terminals in Niebüll und Westerland stundenweise zu Straßenblockaden kommen könne. Die Reisenden wurden gebeten, mehr Zeit für An- und Abreise einzuplanen.

Notfallplan im Fernverkehr, Fahrkartenerstattung und Zugbindung

Wie beim letzten Streik bot die DB für den Fernverkehr einen Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot an Fahrten an. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Für diese Fahrten setzt die DB längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein, um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können. Dennoch könne eine Mitfahrt nicht garantiert werden. Wer bereits eine Fahrkarte erworben hatte, kann diese laut der DB erstattet bekommen oder seine Reise auf einen anderen Tag verschieben. Die Zugbindung, wie es sie beispielsweise bei Sparpreisen gibt, ist wegen der Streiks aufgehoben.

Die Bahn bittet alle Reisenden, sich vorab bei den Service-Points an den Bahnhöfen zu informieren oder auf die Durchsagen am Bahnsteig zu achten. Spontane Änderungen könnten unter Umständen nicht in der DB Navigator App berücksichtigt werden.

Streik juristisch nicht zu verhindern

Die Deutsche Bahn hatte noch versucht, den geplanten Streik der GDL juristisch zu verhindern. Sie hält den Ausstand für unverhältnismäßig. Die Bahn scheiterte aber in zweiter Gerichtsinstanz. Auch das Landesarbeitsgericht Hessen lehnte am Dienstagabend einen Eilantrag der Deutschen Bahn auf einstweilige Verfügung ab. Schon in erster Instanz hatte der Konzern vor dem Arbeitsgericht Frankfurt eine Niederlage erlitten. Weitere juristische Mittel sind nicht möglich.

