Stand: 14.05.2024 15:49 Uhr Bahnstrecke zwischen Bad Oldesloe und Neumünster wieder frei

Die Bahnstrecke zwischen Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und Neumünster ist nach einer Sperrung wieder frei. Sie war am Nachmittag nach einem Unfall gesperrt. In Rickling (Kreis Segeberg) war eine Person an der Strecke verunglückt und wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Nordbahn hat die Verbindungen des RE82 inzwischen wieder fahrplanmäßig aufgenommen. Die Polizei hatte für den Einsatz auch die Straße zwischen Rickling und der B205 gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.05.2024 | 16:30 Uhr