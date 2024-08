Stand: 23.08.2024 09:16 Uhr Badeverbot am Lanzer See aufgehoben

An der Badestelle "Lanzer See" am Campingplatz in Basedow im Kreis Herzogtum Lauenburg kann wieder geschwommen werden. Das Badeverbot aufgrund von Blaualgen im Wasser ist wieder aufgehoben worden, teilt der Kreis mit. Dennoch weist er darauf hin, dass an allen natürlichen Badegewässern weiterhin Blaualgen oder Zerkarien auftreten können, die zu Hautausschlag führen könnten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg