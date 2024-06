Stand: 12.06.2024 10:20 Uhr B76 in Kiel: Schwertransport blockiert Olof-Palme-Damm

Auf der B76 in Kiel am Olof-Palme-Damm müssen sich Autofahrerinnen und -fahrer am Mittwoch in Richtung Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf Verkehrsprobleme einstellen. Laut Polizei ist zwischen Kronshagener Weg und Eckernförder Straße ein Schwertransport liegen geblieben. Deshalb ist eine Spur gesperrt. Der Transporter wird vor Ort repariert, die Sperrung wird voraussichtlich bis zum Abend dauern.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.06.2024 | 08:30 Uhr