B76 in Eckernförde nach Bahnunfall wieder frei Stand: 10.10.2022 16:08 Uhr Am Montagmittag hat es auf der Regionalbahnstrecke Kiel-Flensburg einen Unfall gegeben. Die Bahnstrecke ist jetzt wieder frei.

Nach Angaben der Bundespolizei war ein Personenzug an einem Bahnübergang mit einem sogenannten Leicht-Lkw zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich im Verlauf der Berliner Straße (B76) in Höhe Preußerstraße in Eckernförde. Bei dem Zusammenstoß wurde der Beifahrer im Lkw leicht verletzt. Der Zugführer erlitt einen Schock.

B76 in Eckernförde wieder frei

Wegen der Rettungsarbeiten musste die B76 in Eckernförde einige Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Bahnstrecke zwischen Kiel und Flensburg war auch gesperrt. Mittlerweile sind die Bahnstrecke und die Straße wieder freigegeben worden. Wie es zu diesem Unfall kommen konnte, ermittelt jetzt die Polizei.

