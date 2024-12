Stand: 16.12.2024 15:20 Uhr B5 nach Unfall mit Tanklaster mehrere Stunden gesperrt

Am Montag gegen 3 Uhr morgens ist in Hemmingstedt aus bislang unbekannten Gründen ein Tanklaster in den Graben gerutscht. Bis 14 Uhr musste die B5 in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) zwischen dem Langenheider Weg und der Carl-Friedrich-Benz-Straße voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Werner-von-Siemens-Straße umgeleitet. Das verunglückte Fahrzeug hatte laut Polizei rund 36.000 Liter Kerosin geladen. Die mussten zunächst abgepumpt werden - danach konnte der Laster geborgen werden. Die Fahrerin des Tanklasters wurde leicht verletzt in Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.12.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen