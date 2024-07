Stand: 15.07.2024 17:17 Uhr B200 nach Gasaustritt in Wanderup zwischenzeitlich gesperrt

In Wanderup (Kreis Schleswig-Flensburg) war die B200 am Montagnachmittag wegen eines Gasaustritts zwischenzeitlich voll gesperrt. Mittlerweile ist die Sperrung wieder aufgehoben, teilte die Polizei mit. Ein Anwohner hatte nach Angaben der Hansewerk-Gruppe beim Setzen sogenannter Erdnägel für seinen Zaun eine Gasleitung beschädigt.

50 Haushalte zwischenzeitlich ohne Gasversorgung

In der Folge waren laut Polizei rund 50 Haushalte in der Umgebung ohne Gas, darunter ein Seniorenheim. Die Reparaturarbeiten sollen nach Angaben des Netzbetreibers Schleswig-Holstein Netz am Montagabend abgeschlossen sein.

