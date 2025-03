Stand: 07.03.2025 15:51 Uhr Autobrand in Flensburg: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Autobrand in der Nacht zu Freitag (7.3.) in Flensburg vermutet die Polizei Brandstiftung. Gegen 1 Uhr ging ein Mercedes in der Eiderstraße in Flammen auf. Auch ein daneben stehender Wagen wurde laut den Beamten beschädigt. Zeugen sind aufgerufen, sich bei der Polizei in Flensburg zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg