Auszeichnung für Wald im Kreis Steinburg

Der Wald des Jahres 2024 steht in Wrist (Kreis Steinburg). Waldbesitzer Heiko Ibs erwarb die Fläche vor 14 Jahren und kämpft nach eigenen Angaben seither gegen klimatische Veränderungen wie lange Trockenphasen oder Borkenkäferbefall. Er habe vorher eine übliche Fichten-, Kiefer- und Eichenkultur gehabt. Aber: "Da die Fichte hier gerade ausfällt, habe ich mir überlegt, dass ich einfach eine bunte Mischung haben will." Jedes Jahr zeichnet der Landesverband der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Gehölze aus, die in privater Hand in die Zukunft geführt werden.

