Stand: 01.03.2024 16:24 Uhr Aussetzung der Brachflächenregelung: Bauern in Dithmarschen froh

Die Landwirte in der Region begrüßen die Aussetzung der sogenannten Brachflächenregelung. Bis jetzt mussten sie vier Prozent ihres Ackerlandes ungenutzt lassen - diese Regelung fällt nun in diesem Jahr weg. Allerdings kritisieren die Landwirte den Zeitpunkt der Entscheidung - so zum Beispiel auch Thorsten Reimers vom Bauernverband Dithmarschen. Er kritisiert, die Entscheidung komme zu spät. Viele Landwirte hätten bei den Herbstkulturen die Flächen bereits besät. Eigentlich sollen die Brachflächen die Artenvielfalt fördern. Entsprechend groß ist die Kritik von Naturschutzverbänden. Der NABU spricht von einem "herben Rückschlag für die Artenvielfalt".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.03.2024 | 17:00 Uhr