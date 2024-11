Stand: 06.11.2024 16:04 Uhr Ausbau der Bahnstrecke Sylt–Niebüll: Vorplanung bis Frühjahr

Die Vorplanungen für den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Sylt–Niebüll (Kreis Nordfriesland)sollen bis Frühjahr abgeschlossen sein. Das hat die Deutsche Bahn am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtags in Kiel bestätigt. Damit könnte der Bundestag noch in dieser Legislaturperiode über die Finanzierung beraten. Die Finanzierung des Projekts ist noch offen. Ab kommender Woche will die Bahn die Öffentlichkeit auf dem Festland und auf Sylt über die Pläne informieren. Durch den Ausbau soll die Höchstgeschwindigkeit der Züge auf 140 km/h steigen.

