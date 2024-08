Stand: 20.08.2024 09:33 Uhr Auf Sylt trifft sich bis Sonntag die Kite-Surf Elite

Auf Sylt beginnt am Dienstag der Kite-Surf World Cup. Bis Sonntag laufen am Brandenburger Strand in Westerland (Kreis Nordfriesland) die Wettbewerbe, bei denen die Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Surfbrett von einem Lenkdrachen gezogen werden.

Kitesurf-Profis stehen den Fans für Autogramme und Fotos zur Verfügung

In der Disziplin "Wave" steht laut Veranstalter das Wellenreiten im Mittelpunkt, im "Freestyle" geht es um artistische Flugmanöver. Neu ist die Disziplin "Hydrofoil", bei der unter dem Brett eine Flügelstruktur montiert ist, so dass die Bretter aus dem Wasser herausragen. Für die Wettbewerbe angemeldet sind 13 Frauen und 37 Männer aus aller Welt. Bereits zum vierten Mal findet in diesem Jahr der einzige World-Cup-Stopp im Kite-Surfen in Westerland am Brandenburger Strand auf Sylt statt.

