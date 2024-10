Astronomietag: Schleswig-Holsteins Sternwarten öffnen ihre Türen Stand: 16.10.2024 12:41 Uhr Polarlichter, Supermond, Komet: Am Himmel gibt es gerade viel zu beobachten. Am Sonnabend findet passend dazu der Tag der Astronomie statt. Auch in Schleswig-Holstein laden Planetarien an diesem Tag zu Veranstaltungen ein.

von Hauke von Hallern

Am Himmel von Schleswig-Holstein löst gerade ein Spektakel das nächste ab. Mal färbt sich der Himmel bunt von Polarlichtern, mal schiebt sich ein gigantisch wirkender Mond über den Horizont. Aktuell sorgt der Komet Tsuchinshan-Atlas für Begeisterung. Ein ideales Umfeld für den Tag der Astronomie, der am Sonnabend von verschiedenen Sternwarten in Schleswig-Holstein mit Programm begleitet wird.

Im Mediendom der Fachhochschule Kiel gibt es von 19 Uhr an Vorträge, die auch in einem Livestream übertragen werden. Thema sind unter anderem die "Sagen zu den aktuell sichtbaren Sternbildern". Übertragen werden zudem zahlreiche Vorträge aus Planetarien in ganz Deutschland. In der Sternwarte können außerdem die Planeten Jupiter und Saturn sowie der Komet Tsuchinshan-ATLAS angeschaut werden. Der Eintritt ist kostenfrei.

Vorträge und Blick in den Sternenhimmel

Auch in der Sternwarte Neumünster können Besucher mit Einbruch der Nacht einen Blick durch die Fernrohre werfen. Geboten wird ein umfangreiches Rahmenprogramm. Höhepunkt des Abends ist unter anderem ein Vortrag von Prof. Wolfgang Duschl. Er ist Direktor des Instituts für Theoretische Physik und Astrophysik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Um 18 Uhr hält er einen Gastvortrag mit dem Titel "Am Abend vor dem Urknall". Auch in Neumünster ist der Eintritt kostenfrei.

Die Sternwarte Lübeck lädt zur Langen Nacht der Astronomie. Um 10 Uhr startet ein Tag der offenen Tür mit einem umfangreichen Programm. Geboten werden stündlich Kurzvorträge für Erwachsene und Kinder. Mittags gibt es zum Beispiel einen Vortrag für Kinder zum Thema "Unser Sonnensystem". Zudem soll stündlich eine von Hobby-Astronomen entwickelte Wasserrakete starten. Um 16 Uhr beginnt ein Kinder-Quiz mit Preisen. Die Sternwarte Lübeck ist bis Mitternacht geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.

Die Sternwarte Flensburg bietet am Sonnabend einen Vortrag unter dem Titel "Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete". Die Veranstaltung kostet 10 Euro und ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet.

