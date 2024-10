Komet Tsuchinshan-ATLAS über SH: Jetzt sieht man ihn nachts am besten Stand: 15.10.2024 16:23 Uhr Der Komet Tsuchinshan-Atlas ist heute und die nächsten Tage im Norden am Himmel zu sehen - teilweise sogar mit bloßem Auge. Es ist laut Experten einer der hellsten Kometen seit langer Zeit.

Ein heller Punkt, dahinter ein auffällig langer Schweif - so war der Komet C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas in der vergangenen Nacht sehr gut auch über Schleswig-Holstein zu sehen. Sternengucker können ihn mit Glück sogar mit bloßem Auge erkennen. Laut Sternwarte Neumünster soll es sich um den hellsten Kometen seit 20 Jahren handeln.

In dieser Himmelsrichtung ist der Komet heute gut sichtbar

Momentan steht der Komet nach Angaben der VHS-Sternwarte Neumünster tief am Westhorizont. Auch ohne Teleskop sichtbar bleibt der Komet noch bis zum 25. Oktober - für Geübte unter einem dunklen Himmel vielleicht noch ein paar Tage länger, sagt die Vereinigung der Sternenfreunde.

Komet beobachten: Gute Standorte in Schleswig-Holstein

Besonders gut lassen sich Kometen in ländlichen Regionen beobachten, in denen es wenige Lichtquellen gibt. Auch Berge und Hügel bieten Vorteile: Je höher sich Beobachter positionieren, desto größer ist der Himmelsausschnitt. An folgenden Orten in Schleswig-Holstein herrschen gute Voraussetzungen für die Kometen-Beobachtung:

Elbtalaue

Westerhever

West-Teil der Insel Fehmarn

Insel Pellworm

Was ist ein Komet überhaupt?

Kometen faszinieren die Menschheit seit jeher. Laut Sternwarte Neumünster konnten Forscher herausfinden, dass Kometenkerne im Wesentlichen aus Eis, Gas und Staub bestehen.

Der Schweif entsteht demnach, wenn sich der tiefgefrorene Kometenkern der Sonne nähert, das Eis verdampft und Staub beim Austritt aus der Kometenoberfläche mit sich reißt. Ein großes Rätsel für die Wissenschaftler bleibe aber die Helligkeit und wie sie vorauszusagen ist, heißt es von der Sternwarte.

Kometen beobachten in der Sternwarte Neumünster

Wer einen professionellen Tipp will, kann am Sonntag, 19. Oktober - dem bundesweiten Astronomietag - in die Sternwarte nach Neumünster kommen. Zwischen 17 Uhr und 21 Uhr können Interessierte dort dann einen Blick ins Weltall durch verschiedene Fernrohre werfen.

Um den Kometen zu sehen, muss der Himmel aber klar sein. Und ein Hinweis: Wegen Bauarbeiten sind die Möglichkeiten auf der Warte aktuell eingeschränkt.

Komet Tsuchinshan-Atlas wurde erst 2023 entdeckt

Tsuchinshan-Atlas wurde laut der Sternwarte Neumünster erst am 9. Januar 2023 entdeckt und erreichte am 27. September 2024 seine größte Annäherung an die Sonne. "Bisher war er in Deutschland nicht zu sehen", so die Sternwarte. Am 12. Oktober kam er bis auf etwa 70 Millionen Kilometer an die Erde heran - das entspricht knapp der halben Entfernung der Erde zur Sonne.

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.10.2024 | 16:30 Uhr