Stand: 28.06.2024 14:55 Uhr Arbeitslosenzahlen im Norden Schleswig-Holsteins

Die Arbeitslosigkeit im Norden Schleswig-Holstein ist im Jahresvergleich erneut gestiegen. Im Juni lag die Quote in Flensburg bei acht Prozent, gut fünf Prozent im Kreis Schleswig-Flensburg und viereinhalb Prozent in Nordfriesland. Am stärksten ist der Bereich der Sicherheitsberufe betroffen: Hier kommen mehr als 15 Arbeitslose auf eine gemeldete Arbeitsstelle. Die Zahl offener Stellen in allen Branchen liegt mit mehr als 4.000 aber insgesamt auf einem hohen Niveau.

