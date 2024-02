Anbau von Bio-Gemüse in Schleswig-Holstein nimmt zu Stand: 28.02.2024 12:06 Uhr Nach Angaben des Statistikamtes Nord hat der Anteil der Flächen mit ökologisch erzeugtem Freilandgemüse im vergangenen Jahr rund 30 Prozent betragen. Das sind elf Prozent mehr als noch 2022.

Von allen Gemüseanbauflächen im Freien wurden ganze 2.117 Hektar ökologisch genutzt. Das geht aus den neuesten Zahlen hervor. Im Vergleich zu 2012 hat sich laut Statistikamt Nord der Anteil an Bio-Gemüse damit nahezu verdoppelt - damals waren es nur 1.088 Hektar landesweit. Die Tendenz ist steigend.

Betriebe nutzen Anbauflächen vermehrt ökologisch

Demnach ist die Anzahl der Öko-Gemüsebetriebe aber nicht nennenswert gestiegen. Stattdessen legen die Zahlen nahe, dass dieselben Betriebe ihre Flächen vermehrt ökologisch bebauen. Insgesamt bauten im vergangenen Jahr 336 Betriebe Gemüse und Erdbeeren an, 88 davon nach Öko-Standards. Die Gesamtanbaufläche in Schleswig-Holstein blieb in etwa gleich, die Freilandfläche vergrößerte sich knapp.

In Schleswig-Holstein wurden 2023 rund 352.700 Tonnen Freilandgemüse geernet - rund drei Prozent mehr als noch 2022.

304 Betriebe bauten im vergangenen Jahr auf Freilandflächen Gemüse an.

In Folientunneln und Gewächshäusern lag der Anteil an ökologisch genutzten Flächen im Land bei fast 60 Prozent.

Im Durchschnitt verfügte im Vorjahreszeitraum jeder Erdbeer- oder Gemüsebetrieb in Schleswig-Holstein über circa 23 Hektar Anbaufläche.

Kohl als Spitzenreiter beim Gemüseanbau in SH

Ungeschlagen an der Spitze des Gemüseanbaus sind laut Statistikamt Nord Rot- und Weißkohl. Das Kultgemüse wird überwiegend im Kreis Dithmarschen angebaut und belegte im vergangenen Jahr rund 42 Prozent der Freilandflächen. Über 190.000 Tonnen Weißkohl ernteten Schleswig-Holsteins Bauern demnach.

Spargel kommt meist aus Süd- und Ostholstein

In den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Stormarn und Segeberg sowie in der Region um Lübeck stand dagegen oftmals Spargel auf den Feldern. Dort befanden sich fast Dreiviertel der schleswig-holsteinischen Spargelanbauflächen.

Auch Erdbeeren durften bei den Landwirten nicht fehlen. Der Durchschnittsertrag im Freien lag 2023 in Schleswig-Holstein etwa sechs Prozent über dem des Vorjahres. Inzwischen setzen zudem viele Bauern auf den Anbau im Folientunnel, so das Statistikamt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.02.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft