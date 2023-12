Zeitreise: Erste Biobauern, Pioniere auf dem Acker Stand: 01.12.2023 15:11 Uhr Wer heute Bioprodukte kaufen möchte, muss nicht lange suchen. Fast jeder Supermarkt bietet mittlerweile eine große Auswahl an Bio-Lebensmitteln an. Das war nicht immer so.

von André Schnoor

Vor 44 Jahren stellte Alfred Teschenmacher seinen Hof in Dannau (Kreis Plön) auf Bio um. Damit war er der erste Biolandbetrieb in Schleswig-Holstein. Er war überzeugt, dass die Rinder im Stall sich frei bewegen sollten und nicht an Stricken im Stall nur rumstehen sollten. Er sah auch, wie die Tiere darunter litten. Wenn er damals auf Bauernversammlungen auftauchte, wurde es oft ganz still im Raum, erzählt der heute 77 Jahre alte Agrarwissenschaftler. Dabei habe er nie versucht andere Landwirte zu bekehren, erzählt er.

Zwei Erfolgsgeschichten aus dem Kreis Plön

Seine Art der Landwirtschaft basiert auf einer anderen Denkweise. Heute führt sein Sohn mit einem Kompagnon den Bioland-Betrieb weiter. Der Hof Berg in Dannau verkauft auf Wochenmärkten und online vor allem Molkereiprodukte und Biokäse.

Eine ähnliche Erfolgsgeschichte gibt es auch in Krummbek (Kreis Plön) zu erzählen. Dort betreibt die Familie Muhs seit genau 100 Jahren einen landwirtschaftlichen Betrieb. Als Sohn Rainer den Betrieb vor 31 Jahren von seinem Vater Kurt übernahm, stellte er die Schweinezucht auf Bio um. Die Sorge bei Schlachtermeister Kurt Muhs war damals groß, dass seine vielen Stammkunden auf den Wochenmärkten in der Region wegbleiben könnten.

Neue Denkweise mit Erfolg

Sein Sohn Rainer hörte in der Berufsschule, Bio sei nur eine Mode. Ein Lehrer erzählte ihm in der Meisterschule, wenn er als Schlachter auf Bio umstellen wolle, müsse er als erstes seine Schweine abschaffen. Heute hat er 350 Bioschweine in den umgebauten Ställen und verkauft erfolgreich seine Wurst und Fleischwaren auf dem Hof oder auf Wochenmärkten. Denn Bioprodukte werden immer beliebter, nicht nur in den Supermärkten.

